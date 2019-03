Les Décodeurs-RTBF - Emission du 31 octobre 2019 - 31/03/2019

FOCUS 1 – Journée sans pub : grandeur et décadence de la publicité

Ce lundi 25 mars, diverses associations ont mené des actions à l’occasion de la journée mondiale sans publicité. Notamment à Liège où le collectif « Liège sans pub » a recouvert des écrans pub avec de grands cartons à l’effigie de Bla-Bla. Alors la pub, parlons-en. A-t-elle toujours existé ? Comment a-t-elle évolué ? Comment imagine-t-on la publicité de demain ?

Petite histoire de la pub avec Anne Roekens, historienne à l’Unamur et passionnée par l’histoire des médias, et Eric Hollander, directeur de l’agence Air, une agence de pub basée à Bruxelles.





FOCUS 2 – Intelligence artificielle et journalisme

On s’intéresse ce dimanche au data-journalisme. Autrement dit, des contenus journalistiques tirés de tonnes de données récoltées et de leur analyse. Une méthode de travail que les rédactions commencent à intégrer, notamment celle du Figaro. Quelques exemples de leurs articles de data-journalisme : la récurrence des prénoms dans tous les départements français, un comparatif sur les prix de l’essence/du diesel, une étude sur le succès des ventes des différents types de livres sur vingt ans (Le roman reste numéro un, mais les essais religieux sont en plein boom, figurez-vous). Pour en discuter, nous recevons Stéphane Saulnier, qui est à la tête de l’équipe du Fig-Data du quotidien français.





Nouvelles Technologies – Le monde et son jumeau numérique.

Un projet assez fou, c’est le mot. La société américaine Magic Leap veut créer un monde virtuel complet, le MagicVerse, qui serait un miroir de notre monde réel, physique. Avec pour ambition de connecter les deux. Le but ? Faire sauter toutes les barrières entre le réel et le numérique. Et les premiers plans sont déjà dessinés. Une chronique de Gilles Quoistiaux.





Tendances Pub – Le don comme arme marketing

Frédéric Brébant nous parlera du don comme nouvelle arme marketing, notamment à travers le projet « Humanity Wall » qui transforme le traditionnel « paywall » des sites d’information eu une réelle opportunité de récolte de fonds à des fins caritatives.





L’Autre Web – Broad City

New-York, deux comédiennes, paumées, douées pour se mettre dans de sales draps, et qui se vouent une amitié indéfectible. Une sexualité libérée, des joints et une grosse dose d’auto-dérision. Voici les ingrédients qui composent la formule magique de la série « Broad City », le coup de cœur de la semaine d’Elisabeth Debourse, qui a le bon goût de le partager avec nous !





Présentation : Marie Vancutsem

Casting et équipe Animateur Marie VAN CUTSEM