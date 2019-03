Les Décodeurs-RTBF - Emission du 24 mars 2019 - 24/03/2019

FOCUS 1 / Parler terrorisme dans les médias

Le 15 mars, Christchurch, Nouvelle-Zélande. Un homme australien s'attaque à deux mosquées et tue cinquante personnes. Ce lundi, Utrecht, Pays-Bas. Un homme né en Turquie tire dans un tram et tue trois personnes. Deux événements dramatiques décrits ici avec des mots neutres. Ni « terrorisme », ni « attentat », ni « suprémaciste blanc ». Pourtant ces mots existent et on les utilise volontiers pour qualifier un acte et convoquer par là même une série de prérequis, de connaissances communes de l’actualité. Comment utiliser ces mots sans les galvauder ? Les médias vont-ils parfois trop vite ? Le mot « terrorisme » est-il un mot dangereux ?

Ces questions, nous allons les aborder avec nos deux invités, Jean-Paul Marthoz, chroniqueur et essayiste, et Thomas Renard, expert en terrorisme et chercheur à l’Institut Egmont.





FOCUS 2 / Comment les sites de rencontres ont bouleversé les relations amoureuses

Nous recevons Marie Bergström, sociologue et auteure du livre « Les nouvelles lois de l’amour » aux éditions La Découverte. « Nouvelles » car depuis quelques années, les sites et applications de rencontres tels que Meetic, Tinder, Adopteunmec.fr, Happn,… ont modifié les rapports amoureux. Par le biais de la sociologie, Marie Bergström étudie ces rapports et en tire des enseignements particulièrement éclairants sur les normes sociales et les rapports entre les sexes, entre autres.





Nouvelles Technologies – Devenez virtuellement immortel

« Who wants to live forever?” Eternime est une start-up qui propose de préserver pour l’éternité nos pensées, nos histoires et nos souvenirs les plus importants. Pourquoi ? Parce que nous mourrons tous et que, bientôt, nous disparaitrons des mémoires. Et cela, nous pouvons l’éviter en devenant virtuellement immortel ! Une chronique de Gilles Quoistiaux





Tendances Pub / Le cimetière des publicités refusées

Dans sa rubrique « Tendances Pub », Frédéric Brébant nous parlera d’un projet original qui vient d’être lancé par le créatif d’une agence de publicité : la plateforme NOK qui transforme les idées de pubs refusées par les marques en de véritables œuvres d’art.





L’Autre Web – Aux U.S.A, les podcasts s’adaptent en série.

Face au désir toujours grandissant du public pour les séries, les scénaristes n’ont pas le choix : ils adaptent. Des films et des romans qui se transforment en séries, il y en a des tas : « Fargo », « La servante écarlate », « American Gods », « Stargate », … Mais une nouvelle forme d’adaptation fait son petit bonhomme de chemin : les séries inspirées de podcasts.

Une chronique d’Elisabeth Debourse dans laquelle on retrouve des grands acteurs du secteur comme Netflix, Amazon, HBO, Julie Roberts ou encore Julia Garner.





