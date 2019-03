Les Décodeurs-RTBF - Emission du 17 mars 2019 - 17/03/2019

FOCUS 1 / Politique et médias, les liaisons dangereuses. Le grand mercato politique a commencé. A l’approche des élections, des personnes de la société civile se déclarent candidats. Et, notamment, régulièrement, des journalistes. Il y a eu, entre autres, Olivier Maroy, Florence Reuter, Siegfried Bracke, Anne Delvaux et, désormais, Michel De Maegd. Cette tendance serait-elle représentative d’une petite caste politico-médiatique où le copinage est la règle ? Est-ce que cela porte préjudice aux journalistes ? Aux politiques ? On en discute avec Florence Le Cam, professeure de journalisme à l’ULB, et Marc Sirlereau, journaliste politique à la RTBF.

FOCUS 2 / Faut-il faire taire Michael Jackson ? Le documentaire « Leaving Neverland », réalisé par Dan Reed, fait grand bruit. Dans ce documentaire de 4 heures, Wade Robson et James Safechuck accusent Michael Jackson, nombreux détails à l’appui, de pédophilie. En Flandre, où le documentaire a été diffusé vendredi 08 sur Canvas, cela a eu un effet « onde de choc ». Si bien que la VRT a décidé de cadrer la diffusion des titres du chanteur à la radio. Par ailleurs, d’autres voix se sont élevées, notamment en provenance des fans clubs de la star, critiquant l’unilatéralité du documentaire et demandant aux médias plus d’objectivité pour parler de cette affaire. Nous recevons Hans Van Goethem, porte-parole radio et télévisions de la VRT, Etienne Dombret, chef éditorial de Classic 21 qui a décidé de maintenir la diffusion des titres de MJ sur sa chaine, et Hélène Maquet, journaliste RTBF, qui a enquêté sur les fans clubs de Michael Jackson.

Nouvelles Technologies / Un régime rien que pour vous concocté par une IA Un médecin s’est amusé à introduire dans un logiciel tout ce qu’il a mangé pendant deux semaines. Associées à des paramètres sur sa santé, ses informations ont permis à une IA de lui concocter un régime personnalisé. Avec le développement des bracelets connectés, les glucomètres et autres capteurs, ce genre de service va probablement se multiplier. Une chronique de Gilles Quoistiaux.

Tendances Pub / L’incompréhensible bourde sexiste de la semaine Frédéric Brébant revient avec un nouvel éclairage sur la campagne du Temps des Cerises chez Galeria Inno qui a secoué les réseaux sociaux cette semaine : dès mardi, on a vu apparaitre dans les abribus une paire de fesses, féminines, en jeans, accompagnée du slogan « Liberté, égalité, beau fessier ». Sauf qu’il s’agit en fait d’une fabuleuse bourde : à l’origine, la campagne montrait un fessier féminin et un fessier masculin sur la même image, ce qui changeait complètement le message. Comment les publicitaires et la marque ont-ils pu laisser passer cela ?

L’Autre Web / Surya Bonaly, la pirouette qui marqua l’histoire Le 20 février 1998, sur la glace des Jeux Olympiques de Nagano, au Japon, la patineuse française Surya Bonaly se lance, contre toute attente, dans un saut ahurissant, un salto arrière, jambes tendues, réception sur un pied. Un moment hors du temps, qui laisse spectateurs et commentateurs bouche-bée, et qui est, en plus, interdit par le règlement ! Un podcast, « Surya Bonaly, corps et lames », produit par Binge Audio et réalisée par Anne-Cécile Genre et Théo Boulenger s’est penché sur ce moment qui défia les lois de la pesanteur et la logique du sport. Et c’est Elisabeth Debourse, notre nouvelle chercheuse d’or du web, qui nous le fait découvrir.

Casting et équipe Animateur Marie VAN CUTSEM