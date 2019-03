Les Décodeurs-RTBF - Emission du 10 mars 2019 - 10/03/2019

FOCUS 1 / Religieuses abusées : docu, comment faire parler les victimes ?

Mercredi était diffusé sur Arte et sur la Une l’édifiant documentaire « Religieuses abusées, l’autre scandale de l’Eglise ». Durant une heure trente, face caméra, à visage découvert, des femmes témoignent des abus dont elles ont été les victimes.

Comment monte-t-on des enquêtes comme celle-là ? Comment approche-t-on des personnes victimes ou témoins de tels faits ? Pourquoi acceptent-elles de parler ?

On discute de l’envers du décor avec Marie-Pierre Raimbault et Eric Quintin, les deux réalisateurs de ce documentaire, et avec Sylvie Chevalier qui travaille pour l’émission Devoir d’enquête à la RTBF.





FOCUS 2 / Le mouvement climat est-il une affaire de femmes ?

Greta Thunberg, Anuna De Wever, Kyra Gantois, Adelaïde Charlier, Youna Marette… Ces noms rythment l’actualité. Au cours des dernières semaines, ces jeunes femmes sont devenues les visages du mouvement pour le climat, pour la planète. Que des jeunes. Que des femmes.

Quelles explications peut-on avancer face à ce qui peut difficilement être mis sur le dos du hasard ? La lutte pour le climat recoupe-t-elle celles pour les droits des femmes ? La jeunesse militante se conjugue-t-elle principalement au féminin ?

On en discute avec Bruno Derbaix, sociologue, philosophe, coordinateur et animateur pour les Ambassadeurs d'expression citoyenne, et également auteur du livre "Pour une école citoyenne, vivre l'école pleinement", et Oriane Petteni, doctorante en philosophie politique à l'Université de Liège et qui a travaillé notamment sur le sujet des femmes militantes.





Nouvelles Technologies / Woebot, votre psychologue de poche

Vous traversez une période délicate ? Peine de cœur, deuil, crise existentielle ? Woebot, sorte de psychologue virtuel, est, peut-être, fait pour vous.

Une machine peut-elle comprendre les émotions humaines ? Peut-elle conseiller un être humain ? Une chronique de Gilles Quoistiaux.





Tendances Pub / La gargouille de Denver

Frédéric Brébant s’arrête sur une campagne lancée il y a quelques jours à peine par l’aéroport de Denver aux Etats-Unis et qui profite, à l’aide d’une gargouille cocasse, du ténébreux nuage complotiste qui entoure l’aéroport depuis sa création. Car il paraitrait que dans ses sous-sols se cache une base de repli pour Illuminatis.





Autre Web / Une jolie panoplie de podcasts féministes

Les podcasts existent techniquement depuis la fin des années 90, mais c’est seulement depuis 2-3 ans qu’on observe la création de studios indépendants qui souhaitent en vivre et créer un marché. Et parmi les premiers podcasts produits par ces studios, on retrouve de nombreux podcasts féministes.

Une chronique de Lucie Rezsöhazy, chercheuse d’or du web, qui en profite pour nous dévoiler la liste de ses podcasts préférés qui permettent de mieux comprendre le sexisme et le féminisme.

Casting et équipe Animateur Marie VAN CUTSEM