Les Décodeurs RTBF - Emission du 03 mars 2019 - 03/03/2019

FOCUS 1 / Le Grain Des Choses, une revue à feuilleter avec les oreilles

Le Grain Des Choses, c’est une nouvelle revue sonore dont le premier épisode, intitulé « On n’est pas seuls ! », vient de sortir sur internet. Leur philosophie se définit comme ceci : « Le grain des choses, par les chemins de la création radiophonique et du journalisme au long cours, souhaite faire entendre d'autres manières de raconter ce monde qui est le nôtre. Il amènera jusqu'à vos oreilles une géographie composée de vies, de voix, de récits ; un paysage sonore touffu, inventif et stimulant… »

A l’heure où les podcasts nouvelles générations se répandent à une vitesse folle, le Grain des Choses propose une approche différente, pas à contre-courant, mais peut-être dans un courant qui prend le temps de s’écouler, presque sur la pointe des pieds, et s’en avoir peur d’explorer. On en discute avec Claire Gatineau et Yves Robic, cofondatrice et cofondateur.



FOCUS 2 / Qu'est-ce que le journalisme dit "constructif"? New6s, "les acteurs de l'info constructive" remettait cette semaine le prix du journalisme constructif. Comment mieux définir cette approche journalistique vers laquelle de plus en plus de journalistes tendent? Nous en discutons avec Sarah Heinderyckx, une des lauréates de ce prix pour le reportage "les enfants du terril".



NOUVELLES TECHNOLOGIES / Gilles Quoistiaux, mauvaise augure de cette émission, nous plonge dans l'enfer des modérateurs facebook.



TENDANCES PUB / Le cannabis, nouvelle coqueluche de la pub ?

Dans sa rubrique « Tendances Pub », Frédéric Brébant évoquera le tout premier spot publicitaire télé de la société américaine MedMen spécialisée dans la commercialisation de cannabis et valorisée à plus de 2 milliards de dollars.



L’AUTRE WEB / Black Mamba et Joey Starr

Cette semaine, c’est une fiction sonore française que Lucie Reszöhazy, la chercheuse d’or du web, met à l’honneur : Queens Of Snakes. « Du cinéma pour les oreilles ! » nous glisse-t-elle.

Une série thriller dans le monde du commerce illégal de serpents portée par Juliette Delacroix et Mélodie Fontaine, dans laquelle on peut entendre Joey Starr, une excellente bande-son, et un bien moins excellent accent belge, espèce d’imitation flamande qui vire au québécois.



