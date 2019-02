Les Décodeurs RTBF - La radio, la langue de Trump, podcasts sur la sexualité - 10/02/2019

FOCUS 1 / Journée mondiale de la radio : mais qui l’écoute encore ? La radio a profondément évolué ces dernières années avec le numérique. Formats et contenus sont amenés à évoluer, à s’adapter. Quand on peut tout écouter en replay, quand il existe des webradios, des podcasts natifs, des plateformes musicales, quel est encore l’avenir de cette bonne vieille radio ? Maintenir la radio linéaire, est-ce que ça a encore du sens ? Pour en parler, nous recevons Fred Gérant, responsable Publication radio à la RTBF, et Laurent Frisch, directeur du Numérique et de la Production chez Radio France. Focus 2 / Donald Trump, trahi par sa langue ? Bérangère Viennot est traductrice spécialisée dans les discours politiques. Elle a traduit du Barack Obama pendant des années. Il y a deux ans s’opère un vrai séisme dans son travail : Donald Trump arrive à la Maison Blanche. Avec ses expressions, son vocabulaire, ses références. Bref, sa « langue » au sens large. Et cette langue, si radicalement différente de tout ce que l’on attend d’un président, nous enseigne énormément de choses sur le personnage, mais aussi plus largement sur la politique et la société américaine. « La langue de Trump », c’est le titre du livre de Bérangère Viennot paru aux Editions Les Arènes. Nous la recevons ce dimanche. Nouvelles Technologies / Le profil politique d’un utilisateur FB déterminé par ses « likes » Imaginons que vous ayez « liké » la page Facebook du groupe de musique Radiohead et celle du film « 500 days of summer ». Vous êtes probablement situé à gauche de l’échiquier politique belge. Au contraire, si vous aimez Fast and Furious et AVICII, vous êtes plutôt de droite. C’est ce qui ressort d’une étude menée par des chercheurs-euses de l’université d’Anvers. Une chronique de Gilles Quoistiaux. Tendances Pub / Delhaize : bad buzz des briques de plastiques et gestion de crise Dans sa rubrique Tendances Pub, Frédéric Brébant reviendra sur le ‘bad buzz’ autour de l’action des petites briques en plastique menée par Delhaize et surtout la façon dont la chaîne de supermarchés a œuvré pour sortir de cette crise. L’Autre Web / Sexy podcast ! Média de l’intime par excellence, c’est tout naturellement que le podcast s’intéresse de près aux questions qui touchent à la sexualité au sens large. Lucie Rezsöhazy met trois productions à l’honneur dans cette chronique : Sex and Sounds de Maiä Mazaurette, Le cabinet des Curiosités Féminines de Alexia Bacouël et Cécile Martin et l’émifion proposé par Navie et Sophie-Marie Larrouy. Présentation : Marie Vancutsem