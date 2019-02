Les Décodeurs-RTBF - L'Intelligence Artificielle signe-t-elle la mort de la musique ? - 03/02/2019

Franz Schubert a 25 ans en 1822 lorsqu’il entame la composition de sa symphonie n°8 en si mineur, plus connue sous le nom de Symphonie Inachevée. Malade, il ne la terminera jamais. Depuis, l’œuvre intrigue et de nombreux compositeurs s’essayent à la compléter.

Et ce 04 février, la symphonie sera présentée au Cadogan Hall de Londres avec ses deux derniers mouvements composés par… une intelligence artificielle de Huawei. "Nous avons utilisé les capacités de l'intelligence artificielle pour repousser les limites de ce qui est humainement possible et ainsi voir l'impact positif que la technologie pourrait avoir sur la culture moderne.", se félicite Walter Ji, président de CBG, Huawei Western Europe.

Alors une IA peut-elle remplacer la créativité humaine ? Peut-on encore parler d'art lorsque c'est une machine qui produit ? A quoi cela sert-il, de demander à une IA de composer de la musique, est-ce autre chose qu'un coup de pub?

On va en parler avec nos invités, Thierry Dutoit, professeur à l'Université de Mons, président de l'institut Numédiart qui étudie les liens entre l'art et le numérique, et Pierre Barreau, co-fondateur de Aiva, une start-up qui crée justement de la musique grâce à l'intelligence artificielle.





FOCUS 2 / Journalisme en zone de guerre : comment se forme-t-on avant de partir ?



Une équipe de la RTBF se prépare à partir au Yémen, une zone du monde peu couverte par les médias... Le Yémen est en guerre depuis quatre ans et en proie à une situation humanitaire catastrophique. Sur place, il faudra faire attention. Ne pas se faire remarquer. Assurer sa sécurité, passer des checkpoints, être capable de réagir rapidement en cas de danger.

Comment se forme-t-on à tout cela ?

Les Décodeurs ont assisté à la formation et interrogé Gaetan Vannay, le formateur, reporter de guerre pendant 17 ans dans des zones comme la Lybie, la Syrie ou la Géorgie.







Tendances Pub - Super Bowl, Super Pub



Dans sa rubrique Tendances Pub, Frédéric Brébant s’intéressera à l'événement sportif le plus populaire des Etats-Unis qui est aussi la plus grande foire publicitaire sur écran : le Super Bowl, finale du championnat de football américain qui se déroulera dans la nuit de dimanche à lundi pour nous, téléspectateurs européens.







Nouvelles Technologies - IA : Gagner à Starcraft2 et conquérir le monde



L’intelligence artificielle de Google, AlphaStar, a sèchement battu des joueurs professionnels du jeu vidéo Starcraft2, un jeu de stratégie en temps réel. C’est une vraie performance qui ouvre la porte de nombreuses autres applications. Jusqu’à la stratégie militaire ? Une chronique de Gilles Quoistiaux.







L’Autre Web – Le monde brûle



Hé non, Instagram n’est pas qu’un réseau social destiné à poster des photos de soi à la plage ! Saviez-vous que c’est aussi un endroit où de nouvelles formes de BD trouvent leur place ? Lucie Rezsöhazy met quelques comptes Insta à l’honneur, de la BD futuriste avec « Le monde brûle », à l’illustrateur québécois Alex Lévesque et son compte décapant « Dessine Bandé ».





Présentation : Marie Vancutsem

Casting et équipe Animateur Marie VAN CUTSEM