Les Décodeurs-RTBF - Climat et médias, une question factuelle ou politique ? - 27/01/2019

Jeudi, 35.000 jeunes dans les rues réclamaient une politique climatique efficace. Ce dimanche, de nouvelles marches sont prévues dans différentes villes du pays. Le climat, inévitablement, s’invite à la Une de tous les médias. Mais si incontournable soit-il, le sujet est complexe à couvrir. Au-delà du factuel, il y a une dimension politique, idéologique. Au risque pour le média d’être accusé de se montrer partisan.

Ces questionnements, Dorian de Meeûs, rédacteur en chef de La Libre, les a vécus intensivement ces derniers jours à cause de la publication controversée d’une carte blanche signée Ludovic Delory, rédacteur en chef de Contrepoints. Nous recevons également Jean-Pierre Jacqmin, directeur de l’information de la RTBF.





FOCUS 2 / Wikipedia et les femmes : Hack the Gender Gap

Aujourd’hui, Wikipedia c’est : 300 langues et 200.000 contributeurs différents pour un total de 45 millions d’articles. Le site, depuis son lancement en 2001, est devenu une référence.

Mais saviez-vous que 83% des articles biographiques parlent… d’hommes ? Cette sous-représentation des femmes sur la plateforme, est-ce grave ? Que faire ? Et pourquoi ?

On en discute avec Manon Brulard, organisatrice de l’événement Hack the Gender Gap (création et mise en ligne de pages wiki consacrées à des femmes) et Sophie Charlier, membre de l’ONG féministe Le Monde selon les Femmes qui soutient cet événement.





NOUVELLES TECHNOLOGIES – Quand les nouvelles technologies révolutionnent le sport.

Des chercheurs de la Queensland University of Technology ont créé un algorithme capable de prédire quel coup des joueurs de tennis comme Federer, Nadal et Djokovic s’apprêtent à jouer. Au-delà du tennis, c’est tout le monde du sport qui est impacté par les technologies numériques. Une chronique de Gilles Quoistiaux.





TENDANCES PUB – Le salon de l’auto

Ce dimanche se clôture la 97ème édition du Salon de l’Auto. Dans sa rubrique « Tendances Pub », Frédéric Brébant reviendra sur les campagnes les plus pertinentes et les plus décalées des constructeurs automobiles.





L’AUTRE WEB – En France, une croisade numérique pour la culture

Afin de promouvoir la culture auprès des jeunes, 6 grands acteurs de l’audiovisuel public français (France Télévisions, Radio France, l’INA, ARTE, France Médias Monde et TV5Monde) unissent leurs forces. Résultats : une offre 100% vidéo et 100% numérique nommée Culture Prime. Une séquence de Lucie Rezsöhazy.





Présentation : Marie Vancutsem

Casting et équipe Animateur Marie VAN CUTSEM