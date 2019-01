Les Décodeurs-RTBF - Le grand débat national de Macron : communication ou démocratie...

Face aux revendications des gilets jaunes, Emmanuel Macron a décidé de réagir. Cette semaine, il a adressé une lettre aux Français dans laquelle il explique son projet de grand débat national. Jusqu’au 15 mars, les citoyens sont appelés à participer, que ce soit sur le net, via des débats organisés au niveau local ou dans des cahiers de doléances déposés dans les communes.

Alors, effet de communication ou réelle évolution démocratique ?



Nous en discutons avec Nicolas Baygert, professeur en communication politique à l'IHECS et à Science Po Paris, et John Pitseys, chercheur au CRISP et spécialiste de la démocratie sous toutes ses formes.





Focus 2 / Miss Belgique, dernier vestige de la télévision belge ?



Le weekend dernier se tenait le concours de Miss Belgique à La Panne, concours diffusé en direct sur AB3 et MentTV. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela a beaucoup fait rire l’équipe de Quotidien, l’émission de Yann Barthès, notamment à cause de la présentation bilingue de la soirée.

Mais prenons un peu de recul. Car finalement, ils sont rares aujourd’hui les produits médiatiques bilingues, diffusés simultanément des deux côtés de la frontière linguistique.

L’émission Miss Belgique serait-elle un vestige, un des derniers bastions médiatiques d’une Belgique unie ?



Nous en discutons avec Patrick Ridremont, acteur et coprésentateur du concours, et Dave Sinardet, politologue et auteur d’une thèse qui porte notamment sur la comparaison des paysages médiatiques flamands et francophones







Tendances Pub – Gillette joue la carte #MeToo



La chronique de Frédéric Brébant revient sur la dernière campagne de Gillette, une vidéo qui a fait 20 millions de vues en 5 jours et qui s’inspire du mouvement #MeToo. Le débat fait rage, entre certains hommes qui se sentent attaqués dans leur virilité, et certaines féministes qui voient chez Gillette un bel exemple de « feminism-washing » (ou comment user du féminisme pour faire vendre un produit).







Nouvelles Technologies – Nuisances robotiques à l’hôtel



Voici une nouvelle qui contredit les idées reçues : au Japon, un hôtel totalement automatisé a licencié la moitié de ses robots. La raison ? Ils se sont avérés beaucoup moins efficaces que les humains pour toutes sortes de tâches ! Une chronique de Gilles Quoistiaux







L’Autre Web – Un canon sur la tempe



C’est LE podcast dont tout le monde parle. « Le canon sur la tempe » se penche sur une sombre histoire de roulette russe qui s’est déroulée à Béziers, dans le sud de la France, en 1993. Une enquête passionnante sur fond de rugby qui dresse le portrait de cette petite ville et de ses habitants traumatisés par l’événement. Une chronique de Lucie Rezsöhazy





Présentation : Marie Vancutsem

Casting et équipe Animateur Marie VAN CUTSEM