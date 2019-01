Les Décodeurs-RTBF - Les écrivains peuvent-ils tout se permettre ? - 13/01/2019

En tant que personnages publics, mais aussi au travers de leurs livres et sous couvert de fiction, les écrivains peuvent-ils tout dire ? C'est la question qu'on se pose après les propos polémiques de Yann Moix cette semaine mais également à l'occasion de la sortie du dernier livre de Michel Houellebecq, un autre habitué des propos chocs.



Focus 2 / Journalistes judiciaires : la tentation de la narration

Procès de l'affaire Buizingen, procès de Mehdi Nemmouche, l'actualité de la semaine a été très judiciaire. On va donc se glisser dans les couloirs du palais de justice, humer l'odeur du bois ciré, l'ambiance particulière des salles d'audience, s'asseoir dans le public, s'asseoir juste à côté des journalistes qui couvrent ce genre d'affaire et les relatent en chroniques judiciaires... Car journaliste judiciaire, c'est un métier dans le métier. Un genre en soi.

Et ce genre, on va l’explorer ce matin avec nos deux invités : Marc Metdepenningen, journaliste judiciaire au journal Le Soir, et Jean-Claude Matgen, de La Libre.





Nouvelles Technologies – Quand les assistantes virtuelles sont harcelées

« Salut Siri, tu veux coucher avec moi ? » Siri, Alexa, Cortana, les assistantes virtuelles peuvent être, comme les humains, victimes de harcèlement ! Mais sont-elles en mesure de réagir ? Une chronique de Gilles Quoistiaux





Tendances Pub – la stratégie du pirate

Frédéric Brébant décrypte le coup de com’ de la semaine : le « photobombing » spectaculaire orchestré par la marque d’eau minérale « Fiji Water » lors de la dernière cérémonie des Golden Globes. L’occasion de revenir sur les actes de piratage plus ou moins contrôlés comme stratégie efficace pour faire parler d’une marque.





L’Autre Web – ImagoTV.fr, la plateforme de streaming verte et engagée

Une nouvelle plateforme de streaming vient de voir le jour en France : ImagoTV.fr. On y trouve émissions, documentaires, podcasts et courts-métrages qui ont pour points communs de proposer une analyse critique des modèles dominants et de mettre en lumière des solutions alternatives à ces modèles. Une chronique de Lucie Rezsöhazy.





Présentation : Marie Vancutsem

Casting et équipe Animateur Marie VAN CUTSEM