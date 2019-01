Les Décodeurs-RTBF - RDC : des élections à l'abri des médias ? - 06/01/2019

Restriction voire interdiction de l'accès au pays pour certains médias, coupure des réseaux sociaux et du web de façon plus large : pourquoi la République Démocratique du Congo souhaite se mettre à l'abri de certains regards extérieurs en cette période électorale ? La communauté internationale redoute et dénonce depuis plusieurs jours, avec cette politique restrictive des médias, l'opacité qui règne autour de cette élection présidentielle.



Nous recevons Laurence Brecx, journaliste RTBF, Arnaud Froger, responsable bureau Afrique de Reporters Sans frontières et Dieudonné Wamu Oyatambwe, politologue et membre de Solidarité Mondiale.



Nouvelles Technologies - Black Mirror : Bandersnatch, le film qui vous contrôle



Bandersnatch, le nouvel épisode de Black Mirror sortit sur Netflix le 28 décembre, fait parler de lui. C’est un film interactif, basé sur le concept des livres dont vous êtes le héros. Le spectateur prend des décisions qui influencent les protagonistes, les menant vers des fins différentes. Ce format, déjà utilisé à quelques reprises sans jamais vraiment décollé, semble pourtant ouvrir de nouvelles opportunités à Netflix, notamment en matière de lutte contre le piratage et de collecte de données. Une chronique de Gilles Quoistiaux.



Tendances Pub - Pub et podcasts, début d'idylle.



Comment les marques s'invitent-elles sur le terrain de plus en plus prisé des podcasts? Une crhonique de Frédéric Brébant.



Focus 2 / Un escape game pour découvrir les métiers du numérique en pénurie.



Un escape game dont le but est de faire découvrir des métiers du numérique en pénurie en Belgique, c'est à Technocité, à Mons que cela se passe, et nous recevons Jérôme Marciniak, un des concepteurs du jeu.



L'Autre Web - Podcasts, retour aux sources



Ce dimanche, Lucie Rezsöhazy revient aux bases du podcast : le DIY. Loin des grands studios de production, certains font encore avec des bouts de ficelles et des micros cabossés. Deux podcasts old school à l’honneur : « cœur cœur cœur » et « Il faut qu’on parle »

