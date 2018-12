Les Décodeurs-RTBF - Rétrospective 2018 : communication politique, médias, journalisme,...

Des journalistes en difficulté, le podcast qui devient un vrai média en soi, l'année catastrophique de Facebook et celle, merveilleuse, des influenceurs...

Ce dimanche Les Décodeurs vous proposent une rétrospective 2018 dans les thématiques qui nous occupent : communication politique, médias, journalisme, publicité et numérique.

Autour de la table, cinq personnes : nos trois chroniqueurs (Frédéric Brébant, Gilles Quoistiaux, Lucie Rezsohazy) et deux invités (Aude Garelly du CA de Médor et Baptiste Erkes, ancien de la comm' d'Ecolo et spécialiste en comm' politique).

Casting et équipe Animateur Marie VAN CUTSEM