Les Décodeurs-RTBF - YouTube, Youtubeurs et article 13 - 23/12/2018

Ils produisent des vidéos qui vont de la parodie de film au tutoriel maquillage, ils gagnent leur vie grâce à leurs vidéos et se font courtiser par les plus grandes marques... Qui sont les youtubeurs ? Comment gagnent-ils de l'argent, comment travaillent-ils à leur audience ?

Nous recevons deux youtubeurs belges bien connus, Lufy et Math-se-fait-des-films, ainsi que Ralph Vankrinkelveldt de MovieTown, un agent marketing qui travaille avec des youtubeurs, preuve que le métier se professionnalise notamment en terme de partenariat avec des marques

Casting et équipe Animateur Marie VAN CUTSEM