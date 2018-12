Les Décodeurs-RTBF - Gilets jaunes, Macron et com' de crise - 16/12/2018

FOCUS 1 - Gilets jaunes, Macron et com’ de crise

Lundi soir, 23 millions de téléspectateurs, toutes chaines confondues, regardaient et écoutaient le discours d’Emmanuel Macron qui réagissait, enfin, au mouvement « gilets jaunes ». Le président français a proposé des mesures économiques concrètes. Mais ce discours a peu convaincu, et les parodies fleurissent sur la toile.

Pourquoi ce discours fait-il un flop ? Pourquoi Emmanuel Macron semble à ce point fragilisé par les gilets jaunes ?

On en discute avec Nicolas Baygert, professeur à l’IHECS et à Science Po Paris, spécialiste en communication politique, et Julien Radart, spécialiste du storytelling et de la réputation à l’agence Akkanto.



FOCUS 2 - Femmes journalistes, la galère ?

En Belgique francophone, les femmes ne constituent que 35% de l’effectif total des journalistes. Pour un total de 47% en France. Autre chiffre : 53% des femmes journalistes belges francophones ont déjà subi du harcèlement ou des agressions.

Ces chiffres sont issus d’une récente étude de l’AJP, l’Association des Journalistes Professionnels, en collaboration avec l’ULB et l’UMons.

On revient sur ce qu’elle nous apprend en compagnie de Sophie Lejoly, secrétaire générale adjointe de l’AJP, et Myriam Leroy, journaliste, chroniqueuse, et qui est l’une des figures d’une campagne sur le cyberharcèlement des journalistes femmes lancée cette fois par la Fédération Internationale des Journalistes.



Nouvelles Technologies - la reconnaissance faciale, il est grand temps d’agir

« It’s time for action ! » Brad Smith, le président de Microsoft tire la sonnette d’alarme au sujet de la reconnaissance faciale. Il estime cette technologie dangereuse et méritant un encadrement strict. Il pointe 3 dangers : la discrimination, due au biais des algorithmes, l’atteinte à la vie privée, et la surveillance de masse. Une chronique de Gilles Quoistiaux.



Tendances Pub - D’entêtants « vers d’oreilles » pour plus de sécurité sur les routes

Deux campagnes belges de sensibilisation à la sécurité routière se sont télescopées cette semaine. La première, à destination des cyclistes, utilise ce que les anglophones appellent les earworms, ces bouts de chansons qui, une fois entendus, restent en tête pour ne jamais en sortir. La deuxième vise les automobilistes qui envoient des sms au volant. Deux campagnes créatives mises en lumière par Frédéric Brébant.



L'Autre Web - Les podcasts pour enfants, tellement mieux que les écrans !

Le podcast pour enfants explose aux Etats-Unis : de vrais contenus de qualité, des récits avec de belles contextualisations sonores. Lucie Rezsohazy nous parle de ces podcasts adressés aux plus petits et qui pourraient bien faire l’objet de nouveaux rituels familiaux, en voiture ou avant d’aller au lit.



Présentation : Marie Vancutsem

Casting et équipe Animateur Marie VAN CUTSEM