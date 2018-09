Les Décodeurs RTBF - 23/09/2018

« On ne peut pas ne pas communiquer. »

Cette phrase du sociologue Paul Watzlawick n'a jamais été aussi vraie

qu'aujourd'hui. Le web, les réseaux sociaux, la publicité, la politique, tout

est communication. Décrypter et comprendre deviennent essentiels

pour rester critique. Chaque dimanche, avec ses invités et chroniqueurs,

Fabrice Lambert passe en revue l'actualité médiatique et numérique pour

mieux en mesurer les enjeux sociaux, économiques et politiques.

Casting et équipe Animateur Fabrice LAMBERT