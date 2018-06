Les Décodeurs RTBF - Quels sont les droits et devoirs du travail journalistique ? - 24/06/2018

Retour sur l’arrestation d’une équipe de journalistes de la RTBF lors d’un tournage au centre fermé 127 bis de Steenokkerzeel. Quel décryptage faire de cette séquence quelques jours après les faits ? Quels sont les droits et devoirs du travail journalistique ? Nous en discutons avec Philippe Leruth, journaliste et président de la Fédération Internationale des Journalistes, et Jean-Pierre Jacqmin, directeur de l’Information à la RTBF.

Émission Les Décodeurs