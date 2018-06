Les Décodeurs RTBF - Pub et Coupe du Monde, le gros lot ? - 17/06/2018

Ça y est, c'est parti pour un mois de Coupe du Monde. Si les amateurs de foot s'en réjouissent, ils ne sont pas les seuls : le secteur de la publicité s'en frotte également les mains. Événement mondial, audiences exceptionnelles, personnalités adulées... tous les ingrédients sont réunis pour motiver les marques à mettre le paquet. En termes de créativité, mais aussi d'argent ! Avec nos invités, Bernard Cools, Directeur des Études à l'agence Space, et Karim Debbah, Médias Manager à l'Union belge des Annonceurs, nous explorerons les campagnes, le sponsoring et les montants exorbitants consacrés à la pub pendant la Coupe du Monde.



Nouvelles Technologies – En France, le ministère de l’Intérieur développe les technologies de reconnaissance faciale.



Le ministère de l'Intérieur français rêve d'une police hyperconnectée en développant, notamment, les technologies de reconnaissance faciale. L'intelligence artificielle doit permettre, entre autres, de repérer dans une foule des individus au comportement suspect. C'est la plongée dominicale dans le monde fascinant des nouvelles technologies signée Gilles Quoistiaux.







Tendances Pub – La Journée Mondiale des réfugiés



#ShareJourney, partagez le chemin. C'est autour de ce hashtag que s'articule la campagne de sensibilisation lancée par Caritas à l'occasion de la Journée Mondiale des réfugiés qui aura lieu ce mercredi 20 juin. Frédéric Brébant fera le point sur les nombreuses campagnes de sensibilisation originales qui ont vu le jour ces derniers temps au sujet des réfugiés.







CSA : le nombre de plaintes du public à l’égard des productions audiovisuelles augmentent



Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a sorti son rapport annuel cette semaine et le constat est là : le nombre de plaintes du public a doublé par rapport à l'année dernières. Ces plaintes portent principalement sur les publicités sexistes, mais pas que. La violence à l'écran et les discriminations sont aussi pointées du doigt. On décortique ce rapport en compagnie d'Alexis De Boe, membre du bureau du CSA.







L’Autre Web – Les sales gosses



Lucie Rezsöhazy nous fait découvrir un podcast réalisé par Titiou Lecoq et Nadia Daam, journalistes et mères autoproclamées de " sales gosses ". Qu'est-ce qu'on fait du (ou des) résultat(s) quand on a eu l'idée saugrenue de se reproduire ? Réponse dans ce podcast sensible et plein d'humour.







