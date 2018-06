Les Décodeurs RTBF - Theo Francken, stratégie de comm' et populisme - 10/06/2018

" Il faut pouvoir contourner l'article trois de la convention européenne des droits de l'Homme "



Une petite phrase prononcée cette semaine par Theo Francken et qui a mis une nouvelle fois le secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration au centre de l'attention médiatique. S'en est suivit le schéma désormais bien connu : un communiqué pour apaiser, un recadrage du premier ministre et des réactions outrées de l'opposition.



Ces allers-retours sont-ils le propre de la N-VA et, plus généralement, des partis qui fustigent l'immigration ou jouent sur le populisme?



Est-ce que les médias francophones exagèrent les propos de Theo Francken, qui serait devenu l'épouvantail flamand?



C'est ce dont nous allons parler dans ce premier focus avec Éric Biérin, expert en communication politique et professeur en questions d'actualité à l'ISFSC, et Ivan De Vadder, journaliste politique à la VRT.

