Les Décodeurs RTBF - Vous avez dit démocratie ? DataGueule et Tout va bien - 13/05/2018

Démocratie(s), le documentaire réalisé par l’équipe de DataGueule, la websérie française qui célèbre le datajournalisme, est arrivé. Et avec lui, une multitude de questions qui tournent autour de ce mot chanté haut et fort aux 4 coins du monde : démocratie. Plus qu’un documentaire passionnant, Démocratie(s) ? est un laboratoire média, indépendant, participatif et citoyen. Fabrice Lambert reçoit les trois créateurs de DataGueule : Henri Poulain, Sylvain Lapoix et Julien Goetz.



Hasard du calendrier, c’est également ces jours-ci que s’est lancé le web média vidéo " Tout va bien " mis en place par l’équipe du festival Esperanzah ! Des vidéos courtes, documentées, sourcées, mettant en avant l’idée de collectif et possédant une opinion tranchée, les codes ne sont pas sans rappeler ceux de DataGueule. Jérôme Van Ruychevelt sera présent en studio pour nous exposer le projet.







Nouvelles Technologies : La nouvelle IA de Google est capable d'imiter les humains.



Gilles Quoistiaux nous parle de la nouvelle intelligence artificielle de Google dévoilée cette semaine et qui est capable, notamment, de réserver pour vous et par téléphone une table de restaurant. Et cela de façon très naturelle.





Tendances Pub : Le marketing de la sueur



Frédéric Brébant se penche sur une forme de marketing qui sent bon la transpiration. L’idée : récompenser les plus méritants, ceux qui mouillent le maillot, qui vont au bout de l’effort.

