Les Décodeurs RTBF - L'objectivité journalistique, une utopie ? - 28/01/2018

" Affaire " Eddy Caekelberghs : l’objectivité journalistique, une utopie ?



Sud Presse a révélé cette semaine le contenu d’un email envoyé par Eddy Caekelberghs à des personnes extérieures à la RTBF. La RTBF s’est clairement distanciée de ce contenu, a lancé une enquête interne sur ce dossier et a suspendu temporairement Eddy Caekelberghs à la présentation de l’émission Au bout du Jour.



Un journaliste doit-il, peut-il, faire fi de ses opinions dans le cadre de son travail ? L’objectivité journalistique, brandie comme un étendard absolu, est-elle vraiment possible ? Où sont les limites à poser, comment cadrer le travail journalistique pour assurer un pluralisme indispensable à la diffusion d’une information crédible et de qualité ?



Nous en débattrons avec nos invités :



JeanFrançois Dumont, secrétaire général adjoint de l’association des journalistes professionnels

JeanJacques Jespers, président du Conseil de déontologie Journalistique







La chronique Nouvelles Technologies – Collectionner les célébrités…ou les chats virtuels



Gilles Quoistiaux nous parlera d’un phénomène en pleine expansion : l’achat, en bitcoin, de cryptokitties, ou de cryptocelebrities. Avant on collectionnait les pin’s, les photos dans les albums Panini ou les billes…aujourd’hui, place aux chats façon Tamagotchi, ou à Beyoncé dans votre album virtuel. A quoi ça sert ? A rien. Mais ça fonctionne, et on va tenter de comprendre pourquoi.







La chronique Tendances Pub – Le boom des influenceurs



Ils sont bloggueurs, youtubeurs, instagrameurs, ils ont leur créneau et les marques les adore : les influenceurs sont les nouveaux prescripteurs d’achats. Fred Brebant a enquêté sur eux et nous en parle dans sa chronique hebdomadaire.







Humour et médias : où sont les limites ?



Un reportage sur l’humoriste Laura Laune au JT de France 2 a fait un véritable tollé cette semaine. On y montre un extrait de son spectacle où elle fait une blague sur les Juifs. Peut-on rire de tout ? Ca dépend avec qui… Mais comment faire pour aborder avec finesse les sujets qui divisent ? Est-il encore possible de dépasser l’indignation systématique sur les réseaux sociaux ?



Gilles Dal, auteur d’un spectacle humoristique sur la maladie d’un enfant (Tout va très bien, au TTO), nous donne son point de vue. Joyce Azar, chroniqueuse et journaliste, nous parle d’une émission flamande (Taboe) qui traite avec humour des personnes handicapées, des pauvres, des obèses…sans tabous.



La chronique l’Autre Web – Et si on mangeait ?



Lucie Rezsöhazy nous présente le podcast " Bouffons " produit par Nouvelles Ecoutes, où il est question de bouffe, de bouffe et…de bouffe. Sous toutes ses formes, dans tous les styles. Un podcast qui se déguste ou se dévore, au choix.

Casting et équipe Animateur Marie VAN CUTSEM