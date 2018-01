Les Décodeurs RTBF - L'émission du 14 janvier 28 - 14/01/2018

Il se veut alternatif et citoyen. Le média, c'est une nouvelle webtélé qui diffusera chaque jour un journal à 20h. C'est aussi un média qui revendique son indépendance comme valeur centrale. Or, ses co-fondateurs sont des proches des Insoumis et de Jean-Luc Mélenchon. Nous décortiquerons ce nouveau venu dans la sphère médiatique. Les réseaux sociaux sont aussi, pour certains, devenus le média alternatif. Les politiques sont de plus en plus nombreux à utiliser Facebook ou twitter comme canal privilégié, et à ne plus faire confiance à la presse généraliste. Les politiques sont-ils devenus leur propre média ? On en discutera avec nos invités.

La chronique Nouvelles Technologies de Gilles Quoistiaux vous dira tout sur une intelligence artificielle aux compétences dignes de Black Mirror ou d'un bon film d'anticipation : elle peut lire dans les pensées humaines. Ça fait peur, mais c'est vrai. Mais ça fait peur.

Notre spécialiste pub Fred Brébant compilera pour nous les meilleures campagnes publicitaires autour du Salon de l'Auto, vous verrez que les annonceurs redoublent d'inventivité et s'inscrivent sans surprise dans les grandes tendances pub du moment : intelligence artificielle, ultra-personnalisation des contenus, etc.

La suite de l'émission, c'est un focus sur les lanceurs d'alerte. Antoine Deltour, à l'origine des Luxleaks, a vu sa condamnation annulée devant la cour de cassation luxembourgeoise cette semaine. Un évènement qui vient soutenir la cause des lanceurs d'alerte et leur protection. Mais au fait, qui sont-ils, ces lanceurs d'alerte, et quel arsenal judiciaire existe pour les protéger ? Ce sera l'occasion aussi de s'interroger sur le développement de Sourcesûre, un site crypté qui permet à chacun d'envoyer des informations en toute confidentialité à plusieurs rédactions. La RTBF collabore au projet : est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça reste indispensable, trois ans après le lancement ? Réponse dans l'émission.

Enfin, vous découvrirez deux nouvelles séquences dans ces Décodeurs mouture 2018 : la semaine média en début d'émission passera en revue tous les moments importants de la semaine, et en fin d'émission, une nouvelle chroniqueuse entrera en jeu : Lucie Reszohazy viendra nous parler de formats web décalés ou novateurs, comme les podcasts, web-séries et autres mini-documentaires.

