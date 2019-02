Les Décodeurs en direct de la Foire du Livre - Emission du 17 février 2019 - 17/02/2019

FOCUS 1 / De l’angoisse de la page blanche… Cette fameuse page blanche… ce moment où tout est possible, où tous les lieux peuvent s’explorer, tous les personnages se rencontrer, toutes les idées se développer. Ce moment où l’histoire, trépignante, ne demande qu’à s’élancer. Ce moment où l’auteur, l’autrice, prend son stylo, son crayon, son clavier, et se lance dans le vide. Mais ce vide, rapidement, il faut l’organiser. Y tendre des fils, viser des directions. Comment construit-on un récit ? Y a-t-il des trucs pour s’éviter le vertige des possibles, pour ne pas se perdre dans cette immensité à explorer ? Des ressorts narratifs connus ? Aujourd’hui on s’interroge sur la naissance d’un récit avec Adeline Dieudonné, autrice de l’acclamé « La Vraie Vie », et de Thomas Gunzig, dont les prochain livre, « Feel Good », sortira d’ici quelques mois. FOCUS 2 / … à la diffusion des livres aujourd’hui. Une fois le point final du récit posé, et une fois ce récit transformé en livre, comment fait-on pour qu’il résonne auprès du plus large public possible ? Comment ce livre va-t-il à la rencontre des lecteurs ? Aujourd’hui, les réseaux sociaux deviennent un vecteur très précieux pour contribuer à la popularité d’un livre, parfois même avant sa sortie. Mais quels sont ces nouveaux réseaux ? Et dans les librairies, comment fait-on pour attirer le lecteur ? Faut-il se spécialiser ? Nous recevons ce matin Anne-Lise Remacle, journaliste au Focus Vif, critique littéraire et active sur les RS, et Ariane Herman, libraire à Tulitu, dans le centre-ville de Bruxelles. Nouvelles Technologies / Du marketing ciblé pour manipuler son conjoint, sa conjointe Votre vie sexuelle ne vous fait pas vibrer ? Vous en souffrez ? Vous rêvez que votre conjoint-e change ses habitudes mais vous n’osez pas lui demander ? Pas de tracas, une start-up américaine à la solution : de la pub ciblée. A coup d’inoffensives publicités, The Spinner, c’est le nom de la start-up, vous promet d’influencer discrètement le comportement de l’être visé. Une chronique de Gilles Quoistiaux. Tendances Pub / Voici les anti-influenceurs Deux campagnes de marques bien installées se moquent gentiment de ce phénomène marketing qui semble ne pas faiblir : les influenceurs. Une chronique de Frédéric Brébant. Présentation : Marie Vancutsem