Les curieux du week-end - Les super-héros... de la vraie vie ! - 12/05/2019

Dans nos curieux du week-end, Jim Nejman nous parle d’un mouvement citoyen quelque peu particulier... Les Real Life Super Heroes ou super héros du réel ! Les Real Life Super Heroes, phénomène social et culturel assez particulier, est observable aux États-Unis depuis maintenant un bon nombre d’années. Des individus agissant seuls ou en groupe, jouant le rôle de justiciers des temps modernes et s’inspirant des codes - vestimentaires et culturels- des comics de Marvel, dépensent leur temps et leur énergie à défendre et à protéger les plus vulnérables. Des actions humanitaires aux interventions de lutte contre la délinquance et les incivilités, leur champ d’action est large. Dark Guardian, Life, Phoenix Jones... Découverte de ces super héros de la vraie vie dans Week-end 1ère.