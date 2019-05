Les curieux du week-end - Pourquoi ne pas investir dans un vélo ? - 01/05/2019

Les beaux jours sont là...

Et avec eux, l'envie de prendre l'air... Pourquoi pas investir dans un vélo !

Si c'est votre intention, voici une bonne nouvelle : Le prix des vélos va baisser.

Le fédéral veut diminuer la TVA de 21 à 6% pour nous encourager à prendre le deux-roues... Et ça, c'est tout bénèf pour les utilisateurs, et les vendeurs. Comme Sarah Devaux a pu le constater dans un magasin de Cuesmes... (R)