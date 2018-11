Les curieux du week-end - 01/11/2018

François reçoit Ariane Dierickx, Directrice générale de l’ASBL l'Îlot. Cette ASBL a pour mission de répondre aux besoins rencontrés par les personnes sans abri en organisant une offre de services de première nécessité, d’accueil et d’hébergement temporaire, de création et de captation de solutions de logement, ainsi que de guidance à domicile pour les personnes récemment relogées. L'Îlot veut promouvoir la justice sociale et vise le développement d’une société solidaire.