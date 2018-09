Les curieux du week-end - Mélenchon, Podemos... Le populisme à la cote - 02/09/2018

"Le populisme n'est plus ce qu'il était". De Melenchon en France, au parti Podemos en Espagne et autres partis contestataires turcs... En 2018, les mouvements populistes semblent n'avoir jamais autant trouvé d'échos dans la société civile. Comment l'expliquer et surtout, quels en sont les fondements ? Retour avec Hugues Dorzée sur un phénomène appelé à se renforcer ces prochaines décennies. (R)