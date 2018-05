Les curieux du week-end - La puissance de l'herbe - 06/05/2018

Hugues Dorzée nous parlera de la puissance de l'herbe. L'historien français Alain Corbin vient de lui dédier un ouvrage "La fraîcheur de l'herbe" paru chez Fayard. Le vert aurait une vertu apaisante. Et à voir les balcons et les toits de nos immeubles, les trottoirs de nos villes, les citadins d'aujourd'hui tentent d'en tirer leçon. La verdure reprend ses droits, comme pour répondre à un désir, comme pour retrouver des émotions perdues. Nombreux sont ceux qui célébrèrent ce pouvoir sensible de l'herbe. De Lucrèce à Pétrarque, de Ronsard à George Sand, de Lamartine à René Char, Alain Corbin d