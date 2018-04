Les curieux du week-end - État de la biodiversité bruxelloise - 29/04/2018

Sophie reçoit Sophie Maerckx, de l’asbl Apis Bruocsella pour faire le point sur l'état de la biodiversité Bruxelloise, ses enjeux et évoquer les différentes pistes et solutions. Bruxelles est une ville verte. Les bois et les forêts, les parcs et les espaces verts, les jardins privés, les terres agricoles, les friches, les terrains de jeux, les cimetières… couvrent près de 50% de sa superficie, soit environ 8.000 hectares. Malheureusement, cette biodiversité est aujourd’hui menacée. L’urbanisation croissante qui fragmente les habitats spécifiques à la faune et à la flore, les pollutions, les