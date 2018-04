Focus sur l'urbanisme temporaire. De plus en plus de bâtiments vides, de friches, d'espace inoccupés convertis en lieux éphémères (artistes, coworking...) avec une réflexion win/win propriétaires/occupants. Gros projet Communa à Bxl, Les Grands Voisins à Paris, La Louvière, etc. (R)