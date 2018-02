Alors, on change! La transition pour les nuls avec Felice Casperoni. Cela ne fait plus aucun doute aujourd’hui : notre système est à bout de souffle. En 2009, 150 scientifiques avaient lancé un appel aux politiques pour qu’ils réduisent les émissions de CO2. Fin 2017, non plus 150 mais 15000 scientifiques de 184 pays lançaient l’alerte sur l’état de notre planète et la dégradation catastrophique de l’environnement.