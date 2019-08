Les humains et les chiens s’apprécient beaucoup et ça dure depuis environ 30 000 ans. On dit même parfois qu’ils se ressemblent…au point de pratiquer un sport ensemble. Gilles GOETGHEBUER nous détaille les sports qu’on pratique avec des chiens ( de la course de chiens de traineaux en passant par le skijoëring ou encore le cani-VTT, de plus en plus populaire en Belgique )