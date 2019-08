Les curieux du matin - Action collective de Test-achats contre Ryanair - 02/08/2019

Jean-Paul DUCART, porte-parole de Test-achats. Il y un an, le personnel de Ryanair partait en grève. 172 vols ont été retardés ou annulés. 45 000 passagers n’ont pour la plupart, pas été indemnisées et la compagnie irlandaise refuse de les rembourser. Les procédures individuelles n’aboutissant pas, Test-achats a décidé de mener une action collective devant le tribunal de l’entreprise de Bruxelles. Que demande l’association de défense de consommateurs ? Quand ces passagers lésés peuvent-ils espérer avoir gain de cause ?