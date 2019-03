Les curieux du matin - Le "shoegate", une perte sèche pour Nike - 07/03/2019

On ne parle que de ça depuis deux semaines aux Etats-Unis. Zion Williamson, star montante du basket, s’est fait une entorse lors d’un match entre deux équipes universitaires, un championnat très suivi outre-Atlantique. Le coupable est sa chaussure Nike. Sur les images au ralenti, on voit très bien la chaussure se disloquer. Et ce n’est pas la première fois que ce genre d’incident se produit. Depuis, l’action Nike plonge à la bourse. La perte s’élève déjà à 1 milliard de dollars.