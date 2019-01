On se rend au Portugal, dans le ranch de Barberine Duvivier, une bruxelloise installée dans la région de l’Alentejo depuis 4 ans. Elle nous parle de son projet écologique et nous parle du formidable accueil et de la solidarité des Portugais. Retour ensuite en Belgique avec Adriana Consta-Santos, une lisboète installée à Bruxelles depuis octobre 2015.