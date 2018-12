Les curieux du matin - Quelle est la différence entre la marché de Rungis et le marché de...

LES CURIEUX DU MATIN. Aurélie KOCH, rédactrice en chef du magazine Juliette et Victor, le magazine de l'art de vivre franco-belge et des Français en Belgique. Le marché matinal de Bruxelles fête ses 45 ans et pourtant c’est un marché centenaire. Il a quitté la Grand Place en 1973 pour des raisons de sécurité et d’hygiène. Quelle est la différence entre la marché de Rungis et le marché de Bruxelles ?