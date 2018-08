Les curieux du matin - Les minières néolithiques de Spiennes - 03/08/2018

LES CURIEUX DU MATIN. Marianne PERILLEUX. Ce matin, on fait un bond de 6000 ans dans le temps, dans les mines de Spiennes, à 6 kilomètres de Mons, un des plus anciens sites d’extraction de silex d’Europe. Découvertes au 19ième siècle, ces minières sont accessibles via un puit étroit. Après avoir franchi l’escalier 10 mètres sous terre, les traces du travail effectué par nos ancêtres vous émerveilleront.