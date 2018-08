Les curieux du matin - La truffe noire du Royaume-Uni - 01/08/2018

LES CURIEUX DU MATIN. REDIFFUSION Q/R. Une truffe noire a été cultivée pour la première fois au Pays de Galles. D’habitude, la truffe noire est récoltée en France, en Italie ou en Espagne. D’après des chercheurs de l’université de Cambridge, cette récolte serait due au changement climatique. La truffe au Royaume-Uni n’est qu’un exemple parmi d’autres concernant ce changement. Les vignes sont, par exemple, moins rentables maintenant dans le sud de la France au point qu’on les relocalisent dans des zones plus fraiches et les variétés de froments ne sont plus les mêmes qu’il y a 10 ans... Inter