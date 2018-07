Les curieux du matin - Enceintes connectées et apprentissage - 17/07/2018

Aux Etats-Unis, les enceintes connectées prennent de plus en plus de place dans les maisons. Parents et spécialistes de la petite enfance s’inquiètent de cette intrusion dans l’éducation de la vie des enfants. Outre-Atlantique, plus de 42 % des enfants de moins de 16 ans ont des assistants technologiques. Beaucoup de spécialistes de l’éducation estiment qu’en personnifiant ces objets, les enfants inversent le rapport entre les hommes et l’assistance technologique, et porte préjudice à la vision du monde.