Pasquale Nardone vient décortiquer l’anniversaire de la sortie au cinéma et en librairie de 2001 l’Odyssée de l’espace. Il y a 50 ans le projet littéraire, co-écrit avec le romancier et scientifique Arthur C. Clarke voyait le jour. Après un accueil glacial de la critique, l’adaptation cinématographique de Stanley Kubrick marquera des générations de fan de science-fiction.