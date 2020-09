Les Coulisses du Pouvoir : L'impact d'une image sur la politique européenne sur Auvio

L'édito politique : Il y tout juste 5 ans, la photo d'Aylan, ce jeune syrien retrouvé mort sur une plage turque, avait ému la planète entière. Cette année-là, en 2015 donc, quelques jours avant ce drame, Angela Merkel lâchait son désormais célèbre: « Wir Schaffen das », « Nous y arriverons », un appel lancé pour rassurer les Allemands face à l’arrivée de centaines de milliers de migrants. 5 ans plus tard, la force de l’image ou le poids des mots ont-ils eu un impact plus durable, plus important ?