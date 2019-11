Le mug - Invité 1 : L’engouement autour des comédies musicales sur Auvio

Ce matin, dans le Mug on décryte l’engouement non dilué suscité encore et toujours par les comédies musicales en compagnie de Guillaume, comédien, chanteur, danseur et metteur en scène de « Vous avez dit Broadway ?" qui après un énorme succès à Bruxelles sera repris du 12 au 23 mars 2020 au théâtre de Namur et Damien Locqueneux, metteur en scène et producteur de "Next to normal" à voir les 27 et 28 novembre 2019 au Centre Culturel d'Uccle