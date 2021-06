Le Mug - chronique 2 : Portrait du groupe Dire Straits sur Auvio

Brothers in Arms est sorti le 1 mai 1985 mais c’est le 15 juin 1985 que l’album se classera n1 aux USA. Il va le rester pendant 9 semaines et surtout il passera plus de deux ans dans le Top 100 avant d'en sortir. II y a donc aujourd’hui très exactement 46 ans que l’album atteignait la première place des charts aux USA... C'est un album incontournable de l'histoire de la musique, et la date d'aujourd'hui était l'occasion de revenir sur ce joyau. M.Ysaye revient sur ce disque phénomène.