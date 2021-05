Il y a vingt ans le 9 mars 2001 sortait Dazibao le dernier album de Pierre Rapsat. Quasiment un an avant sa mort. Aujourd'hui,il ressort remasterisé et augmenté de bonus. Pierre Rapsat a commencé sa carrière vers 68-69 dans des groupes Rock Alternatifs comme Laurélie et surtout Genghis Khan (premier groupe de hard rock belge) Marc revient sur les tout débuts de Rapsat avec un focus sur l’aspect rock de sa carrière…