Le Mug - chronique 2 : : Focus sur "Slippery When Wet" le 3e album de Bon Jovi sur Auvio

Slippery When Wet est le 3e album du groupe Bon Jovi, sorti en 1986. Tournant décisif de leur carrière, cet album devait, dixit Jon Bon Jovi à l'époque, « être leur Born to Run (Bruce Springsteen) ou leur Pyromania (Def Leppard) », albums qui ont consacré leurs auteurs respectifs et qui ont été de grands succès commerciaux. Leurs attentes seront comblées mais surtout totalement dépassées. Marc Ysaye revient sur cet album qui sera un des plus lucratives machine à tubes des années 80