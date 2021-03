Aujourd'hui nous célébrons le 76ème anniversaire d'Eric Clapton qui restera comme un des plus grands guitaristes anglais de l'histoire. Celui que l'on va surnommer "GOD" parce que ses fans dès 1965 recouvriront les murs de Londres de Tags où on pouvait lire "Clapton is God" ! Dur à porter pour un jeune homme de pas encore 20 ans. M Ysaye revient sur son enfance difficile et ses premières expériences musicales.