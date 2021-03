Le Mug - chronique 2 : Focus sur "The piper at the gates of dawn" le 1er d'album des Pink Floyd sur Auvio

Le 16 mars 1967 (il y a pile 54 ans aujourd'hui ) un groupe inconnu entrait au studio 3 d'Abbey Road afin de commencer l'enregistrement de son premier album "The piper at the gates of dawn" ce groupe c'était Pink Floyd qui deviendra un des groupes les plus populaires au monde. Dans le studio 2 au même endroit et au même moment, les Beatles enregistraient "Sergent Pepper's lonely heart club band..."Marc Y revient sur cet enregistrement mené par une icône pop absolue : Syd Barett.