Le Mug - chronique 2 : Focus sur le nouvel album des Foo Fighters sur Auvio

Et de dix ! Le nouvel album des FF vient de sortir officiellement ce WE hors il y a déjà un an qu'il a été enregistré. En octobre 2019 le groupe annonce qu'il enregistre son dixième album studio basé sur des démos de Dave Grohl. En février 2020, Grohl déclare que le nouvel album est terminé mais annonce en mai qu'il est retardé indéfiniment pour cause de pandémie COVID-19... Le groupe a sorti trois singles avant l'album qui vient d'arriver ce WE.

Marc Ysaye revient sur l'incroyable destinée de Dave Grohl dont le nom restera indissociablement lié à Nirvana.