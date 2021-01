Le Mug - chronique 2 : Focus sur "What's Going On" de Marvin Gaye. sur Auvio

En 2021, le constat n’a pas changé : « 1971, c’est l’annus mirabilis du disque Rock ». Les albums sont quasi tous qualifiés de Classiques quand on les écoute 50 ans plus tard. L'album dont nous parlerons aujourd'hui s'est hissé plusieurs fois en tête des Classements des 500 meilleurs albums de l'histoire de la musique Rock, pourtant ce n'est pas à proprement parler un disque de Rock, du moins à première vue. Marc Ysaye revient sur « What's Going On » de Marvin Gaye.