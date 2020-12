Le Mug - chronique 1 : Les 50 ans de l'album "Déjà vu" de Crosby Stills Nash and Young sur Auvio

Pour refermer en beauté cette affreuse année, Marc a choisi un très bel album, celui de Crosby Stills Nash and Young "Déjà vu" considéré toujours aujourd'hui comme un album majeur de la musique US. Sorti il y a 50 ans cet album fait l'effet d'une bombe dans le paysage musical américain et les superlatifs vont fuser tant cet album est excellent. Il le reste un demi-siècle plus tard et continue d'influencer de jeunes générations.

Marc Ysaye revient sur ce phénomène.