Le Mug - chronique 1 : Focus sur l’album "Layla and assorted love songs" sur Auvio

Ce mardi, on parle de l’album de Derek and the Dominos « Layla and assorted love songs » qui sortait en décembre 1970 il y a donc 50 ans. Dernier album d’Eric Clapton avec un groupe, il contient un des plus célèbres Riff de l’histoire du Rock celui de « Layla ». Témoin d’une longue descente aux enfers pour Clapton cet album témoigne également d’un amour impossible sur fond de consommation d’héroïne. D’où vient ce riff et à qui était destinée le titre? Marc Ysaye nous dévoile tout ceci.